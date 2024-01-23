Стоматолог назвала опасные последствия неправильной чистки зубов

Первое, что ожидает абсолютно всех людей при неправильном уходе, — зарождение патогенной микрофлоры, которая способствует образованию зубного камня. А он, в свою очередь, является причиной заболеваний десен, таких как гингивит и пародонтит. Об этом «Газете.Ru» рассказала стоматолог-терапевт, стоматолог-пародонтолог «СМ-Стоматология» Ирина Серегина.

Кроме того, как обратила внимание врач, при неправильном или нерегулярном уходе патогенные бактерии начинают выделять кислоты, которые приводят к разрушению эмали и, как следствие, образованию кариеса.

«Стоит отдельно отметить, что большое количество налета ухудшает внешний вид зубов. Они приобретают желто-коричневый оттенок, десны становятся рыхлыми и кровоточат. Также появляется неприятный запах изо рта», — добавила стоматолог.

Также, по ее словам, помимо влияния непосредственно на ротовую полость, наличие патогенной микрофлоры может провоцировать возникновение заболеваний внутренних органов, в том числе желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы и ЛОР- органов.

Говоря о том, как правильно ухаживать за зубами, специалист рассказала, что важно чистить их не менее двух раз в день — утром и вечером. Оптимальное время для этой процедуры — 2-3 минуты. Во время чистки также важно уделять внимание слизистым поверхностям щек и языка.

«В течение дня, по возможности, старайтесь чистить зубы после приема пищи или споласкивать ротовую полость водой или ополаскивателем для удаления остатков пищи. Не стоит забывать про дополнительные средства гигиены полости рта, такие как зубная нить, межзубные ершики, ирригатор для полости рта», — посоветовала специалист.

Также она посоветовала уделить внимание питанию — постараться минимизировать потребление углеводистой (сахара) пищи, красящих и газированных напитков.

«Помимо домашнего ухода необходимо каждые полгода проходить профессиональную гигиену у стоматолога, который поможет убрать зубные отложения, не поддающиеся домашней чистке, а также проведет профилактику образования налета», — подытожила Серегина.

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