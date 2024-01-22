Россиянин много лет выплачивал алименты неродной дочери

В Иркутской области судебные приставы восстановили права мужчины, который много лет выплачивал алименты неродной дочери. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления Федеральной службы судебных приставов по области.

Житель поселка Чунского сожительствовал с женщиной, в отношениях в 2008 году у пары родилась девочка. Мужчина был вписан в свидетельство о рождении девочки как отец. Через восемь лет органы опеки изъяли ребенка из семьи, так как родители злоупотребляли спиртным. Мужчина выплачивал девочке алименты на ее содержание. Спустя время у него возникли сомнения в кровном родстве с ребенком, так как не находил в подростке общих с собой черт. Мужчина заказал ДНК-экспертизу, которая подтвердила его опасения. Суд аннулировал отцовство мужчины. А судебные приставы направили в суд заявление о прекращении исполнительного производства по алиментам — с момента возникновения сомнений в отцовстве сибиряк прекратил выплачивать алименты и накопил долг в 450 тыс. рублей.

Ранее суд обязал жителя Кузбасса выплачивать алименты на чужого ребенка.