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В правительстве предложили придумать замену слову «маркетплейс»

РБК: правительство предложило доработать законопроект о маркетплейсах

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Depositphotos

Правительство РФ предложило доработать законопроект об онлайн–торговле. Среди прочего, поступило предложение найти альтернативу слову «маркетплейс», сообщает РБК.

В так называемом законопроекте о маркетплейсах, предоставленном на рассмотрение кабмину, предлагается дать возможность торговым площадкам чаще, чем раз в год, изменять условия работы с продавцами.

Правительство предлагает снять ограничение количества изменений, которые площадки могут вносить в договор оферты с партнерами.

По мнению министров, ограничение частоты изменений условий договоров не позволит учитывать изменения рыночной конъюнктуры, сезонность в продаже товаров, изменения логистических цепочек и иные факторы, которые могут требовать от агрегатора информации изменения тарифов и комиссий.

Кроме того, власти хотят запретить маркетплейсам штрафовать контрагентов и блокировать их личные кабинеты.

До этого вице-премьер Денис Мантуров заявил о росте в стране онлайн–торговли.

Ранее замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов сообщил, что в России могут усилить требования к объектам, подобным сгоревшему в Петербурге складу компании Wildberries.

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