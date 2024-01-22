В Сибири ребенок получил компенсацию за укус бездомной собаки

В Тюменской области суд обязал администрацию Тюменского района выплатить ребенку, которого укусила бездомная собака, компенсацию морального вреда. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В ведомство обратилась жительница поселка Новотурьинский с просьбой защитить права ее сына, на которого напало животное. Инцидент произошел в феврале 2023 года: пострадавшему диагностировали укушенную рану обеих голеней. Ребенок прошел курс уколов против бешенства.

Прокурор обратился в суд с требованием взыскать с управления ЖКХ администрации Тюменского района компенсацию морального вреда. Суд удовлетворил требования ведомства и взыскал в пользу ребенка компенсацию в 50 тыс. рублей.

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