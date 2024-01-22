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В Петербурге иностранец похитил из больницы тяжелобольного сына

В Петербурге ищут иностранца, который сбежал из больницы с тяжелобольным сыном

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Shutterstock

В Петербурге правоохранители ищут мужчину, который сбежал из больницы вместе с сыном. Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошел в ночь на 22 января. Известно, что младший член семьи поступил в медучреждение со сложным диагнозом, при котором необходима госпитализация. У ребенка были воспалены бронхи. Специалисты также обратили внимание на одышку, сильный кашель и дыхательную недостаточность у пациента.

Несмотря на рекомендации врачей, отец схватил мальчика и вынес из больницы. На данный момент правоохранители разыскивают и отца, и сына.

Известно, что глава семьи является иностранцем. Из какой страны он прибыл в Россию, не уточняется. О том, почему он так поступил с ребенком, также неизвестно.

Ранее в Нижегородской области пьяная россиянка ударила трехмесячную дочь головой о пол.

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