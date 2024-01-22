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В российском детском саду ребенка ошпарило кипятком из-за прорыва отопления

В Якутии ребенок получил ожоги из-за прорыва трубы в детском саду

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

В Якутии прокуратура провела проверку после ЧП в одном из детских садов республики. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Оймяконского района.

Ведомство установило, что в декабре 2023 года в одном из детских садов поселка Усть-Нера ребенок 2021 года рождения получил ожог из-за прорыва батареи. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, где врачи диагностировали ему термический ожог первой степени 4% кожных покровов.

Прокуратура внесла представление заведующей образовательного учреждения, трое сотрудников организации получили выговор. После случившегося в детском саду заменили часть трубы отопления, а также поставили на батарею защитные решетки.

Ранее на Кубани семимесячный младенец обварился кипятком.

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