Ветеринары Петербурга нашли у спасенной из мусора собаки серьезные проблемы со здоровьем

Йоркширский терьер, которого спасли работники мусороперерабатывающего завода в Петербурге, получил травмы. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

По словам представителей организации, ветеринары обнаружили у животного сердечную недостаточность, коллапс трахеи и сломанные ребра.

«Рентген показал, что печень сильно увеличена, но это бывает у собак из-за стресса», – сообщается в публикации.

Предположительно, травмы йоркширский терьер получил во время перемещений в мусоровозе. Во время осмотра у животного не нашли чип, клеймо не читается.

Собаке предстоит длительное лечение. В ближайшее время он будет под опекой сотрудников.

Питомца нашли в мусорном контейнере на заводе в Обухово. На данный момент неизвестно, каким образом он попал в емкость с отходами. Сотрудники предприятия назвали пса Счастливчиком.

Ранее в Подмосковье из электрички высадили собаку.