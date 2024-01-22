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Mash: аэропорт Пулково временно закрыли

Mash: аэропорт Пулково временно закрыли на вылет и прилет из-за снега и ветра

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Игорь Руссак/РИА Новости

Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге временно закрыли из-за ливневого снега и сильного бокового ветра. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Отмечается, что в результате непогоды как минимум трем пассажирским авиарейсам отказали в посадке. Сейчас они разворачиваются в сторону московского аэропорта Внуково.

По данным Telegram-канала, все рейсы, которые отказались посадить в Пулково, следовали по маршруту Москва — Санкт-Петербург.

«Уже [по прилете] пилотам сообщили о закрытии петербургского аэропорта и перенаправили в столичную авиагавань», — говорится в сообщении.

При этом в Пулково также застряли самолеты на вылет. Один из них, со слов пассажиров, два с половиной часа не может отправиться в Калининград. В связи с текущей ситуацией пассажиров не выпускают из салона лайнера в ожидании возможности вылететь из аэропорта.

Позже в пресс-службе Пулково сообщили «Газете.Ru», что отрицают факт закрытия аэропорта, но подтвердили сложные погодные условия на территории.

«Решение о вылете и посадке принимают командиры воздушных судов по фактической погоде и в зависимости от собственных метеоминимумов. В настоящий момент запасные аэродромы перенаправлены девять рейсов», — добавила представитель.

Утром 18 января на территории аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге вводили план «Ковер».

Это связали с тем, что в ночь на тот день над территорией Ленинградской области впервые перехватили беспилотник военных Украины.

Ранее сотрудники аэропорта Пулково остановили россиянку из-за необычного шоколада в багаже.

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