У россиянина из-за нарушений забрали автомобиль в пользу государства

В Благовещенске суд конфисковал машину у местного жителя в пользу государства. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Амурской области.

Поводом для такого наказания стало повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В 2020 году благовещенец заплатил за аналогичное нарушение штраф в размере 30 тыс. рублей и лишился права управления транспортного средства на полтора года.

В апреле 2023 года автоинспекторы, остановившие для проверки водителя, вновь обнаружили в его крови алкоголь.

Суд приговорил нарушителя к 300 часам обязательных работ, лишил его прав на 2,5 года, а также забрал принадлежавшую подсудимому Toyota Caldina в доход государства.

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