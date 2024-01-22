Россиянин, ставший курьером мошенников через сайт знакомств, предстанет перед судом

В Пермском крае будут судить 19-летнего россиянина, ставшего курьером телефонных мошенников через сайт знакомств. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Сообщается, что летом 2023 года юноша зарегистрировался на сайте знакомств, где откликнувшаяся на его анкету девушка предложила молодому человеку подработку курьером мошенников, действовавших по схеме «ваш родственник попал в беду».

Молодой человек успел выехать за деньгами под видом сотрудника правоохранительных органов к трем пожилым женщинам. После третьего раза его задержали при попытке перевести 200 тысяч рублей своим работодателям.

«В настоящее время расследование уголовного дела, возбужденного по трем эпизодам в отношении молодого человека, завершено. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу», — сообщает «МВД Медиа».

Ранее в Москве пенсионерка продала зубные коронки и квартиру после звонка мошенников.