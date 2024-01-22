Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Волгограде мужчина напал на девочку в подъезде и получил 12 лет колонии

В Волгограде напавший на девочку в многоэтажке мужчина получил 12 лет колонии

close
100%
Pixabay

Житель Волгограда изнасиловал восьмилетнюю девочку и получил срок. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в доме по проспекту Ленина. По версии правоохранителей, мужчина подкараулил ребенка в одном из подъездов и надругался, после чего скрылся с места происшествия.

К поискам привлекли все правоохранительные органы города.

«В ходе проведения следственных и оперативных мероприятий изъяты и осмотрены видео с камер наблюдения, что позволило установить пути отхода фигуранта, а в последующем его личность и местонахождение», – сообщается в публикации.

Суд приговорил россиянина к лишению свободы на 12 лет. Отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима.

Ранее россиянин, изнасиловавший попутчицу в поле, получил 14,5 года колонии.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами