В Волгограде мужчина напал на девочку в подъезде и получил 12 лет колонии

Житель Волгограда изнасиловал восьмилетнюю девочку и получил срок. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в доме по проспекту Ленина. По версии правоохранителей, мужчина подкараулил ребенка в одном из подъездов и надругался, после чего скрылся с места происшествия.

К поискам привлекли все правоохранительные органы города.

«В ходе проведения следственных и оперативных мероприятий изъяты и осмотрены видео с камер наблюдения, что позволило установить пути отхода фигуранта, а в последующем его личность и местонахождение», – сообщается в публикации.

Суд приговорил россиянина к лишению свободы на 12 лет. Отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима.

Ранее россиянин, изнасиловавший попутчицу в поле, получил 14,5 года колонии.