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Депутат проанализирует работу российских блогеров

Депутат Горелкин призвал блогеров к дублированию контента на российские площадки

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Unsplash

Председатель правления РОЦИТ, заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин направил депутатские запросы в агентства, которые работают с блогерами, с просьбой предоставить информацию о дублировании контента на российские площадки. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Как и планировал, по итогам работы круглого стола РОЦИТ направил такие депутатские запросы в основные агентства, работающие с блогерами. Всего в списке более 40 адресов», — написал он.

По словам депутата, собранная информация будет использована для анализа ситуации с зарубежными социальными сетями.

«Скоро узнаем, действительно ли «платформенный снобизм» остался в прошлом, и блогеры диверсифицируют свой контент по разным площадкам», — добавил Горелкин.

Ранее сообщалось, что в новый пакет санкций Евросоюза могут войти пессимизация и блокировка российских блогеров в зарубежных социальных сетях. Об этом на заседании круглого стола «Безопасность авторов контента и пользователей: что могут предложить отечественные платформы» заявил Горелкин.

Он уточнил, что блокировка будет происходить в случае, если блогеры не выступают против специальной военной операции России на Украине.

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