Транспортная прокуратура проверяет авиакомпанию S7 из-за сокращения сотрудников

Транспортная прокуратура организовала проверку по факту сокращения штата авиакомпании S7. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Ведомство проводит надзорные мероприятия, направленные на проверку соблюдения авиакомпанией трудового законодательства. Западно-Сибирская транспортная прокуратура также проверит предоставление работникам гарантий при проведении сокращений.

Руководство S7 объявило о начале сокращений сотрудников в январе этого года. Некоторым работникам московского офиса предложили перейти на работу в хабах в Иркутске и Новосибирске, в которых S7 усиливает свое присутствие. Всего перевозчик планирует сократить порядка 13-15% персонала в Москве.

Ранее «Аэрофлот» и «Победа» вызвались принять сокращаемых бортпроводников S7.