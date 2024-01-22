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Россиянке предложили подключение электричества в коттедже по цене нового дома

В Екатеринбурге женщине предложили провести электричество в дом за 11 млн рублей

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Depositphotos

В Екатеринбурге женщине предложили подключить электричество в доме за более чем десять миллионов рублей. Об этом сообщает Е1.

Инцидент произошел в поселке Горный Щит. Россиянка купила территорию, чтобы построить коттедж. Она оставила онлайн-заявку на подключение электроэнергии через местную компанию, после чего ей предложили выполнить работу за 11 млн рублей. После общения по телефону выяснилось, что никаких ошибок нет.

В беседе с журналистами представители компании заявили, что такую сумму назвали из-за отдаленности принадлежащих им сетей от дома.

При этом в поселке уже есть сети другой управляющей компании, которая готова выполнить ту же работу за 180 тысяч рублей, но связываться с частной организацией женщина не захотела.

Энергетики посоветовали россиянке обратиться в частную компанию, иначе работа обойдется слишком дорого.

Ранее в Москве задержали мошенников, укравших детское питание на 100 млн рублей.

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