Политолог назвал профсоюзы важным фактором защиты интересов россиян

Фундаментальные принципы, которыми руководствуется президент России Владимир Путин даже вне зависимости от избирательной компании, — это прежде всего суверенитет государства и справедливость. Об этом по итогам встречи главы государства с председателем Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаилом Шмаковым заявил директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин.

По его словам, именно под знаком этих принципов проходят последние выступления президента. «Он постоянно подчеркивает эти два взаимосвязанных фактора, потому что страна сейчас находится в непростой международной обстановке, когда мы являемся одним из главных строителей многополярного мира. Это предполагает и опирается на то, что мы последовательно отстаиваем свои суверенные права — права государства и права человека», — заявил эксперт.

На встрече со Шмаковым самой главной темой Гагарин назвал уважение к людям труда. По мнению политолога, сейчас эта проблема стоит как никогда острой и в последнее время ей уделяется большое внимание. При этом эксперт подчеркнул, что также глава государства уделяет огромное внимание диалогу с общественными группами.

«Профсоюз является важной общественной группой, которая профессионально защищает интересы людей труда. Именно поэтому сейчас без участия профсоюзов невозможно осуществление всех базовых направлений, которые существуют у руководства страны. Сейчас самое главное — это совершенствование механизмов социального партнерства», — отметил он.

По его мнению, именно диалог власти, работодателей и профсоюзов поддерживает формирование планов развития отраслей и в целом государства.

«Участия профсоюзов — это важнейший фактор защиты интересов каждого человека. Поэтому участие профсоюзных организаций для реализации национальных проектов крайне важно. Профсоюзы участвуют не только в процессе реализации национальных проектов, но и в контроле за ней», — сказал эксперт.

Гагарин отметил, что президент ставит задачу укрепить базовые ценности. По его словам, это фундамент, на котором стоит и может развивать свои компетенции человек.

Он объяснил, что вложения, которые осуществляет государство и на котором настаивает президент, это вложение в человека, в повышении его профессионального уровня и повышение уровня его комфортности проживания.

«Это основные проблемы, которые необходимо решать сейчас, потому что это залог устойчивости государства. Поэтому президент об этом так много говорит», — заключил Гагарин.