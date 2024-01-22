Более двухсот ветеранов СВО примут участие в специальном образовательном проекте

Более 200 ветеранов специальной военной операции подали заявки на участие в совместной образовательно-карьерной программе фонда «Защитники Отечества» и университета «Синергия». Об этом сообщила председатель фонда Анна Цивилева.

Глава организации отметила, что запущенный в декабре 2023 года проект дает ветеранам СВО возможность бесплатно пройти психологическую реабилитацию, обучение по любой учебной программе, а после и трудоустроиться с помощью специалистов кадрового агентства вуза.

«За это время в отделения фонда «Защитники Отечества» или напрямую в «Синергию» обратились уже более 200 человек. Это наши демобилизованные герои», — рассказала Анна Цивилева.

Для информирования потенциальных участников о программе в ближайшее время будет запущена «горячая линия».

Обучение проходит в дистанционном и очном форматах по таким направлениям, как юриспруденция, государственное и муниципальное управление, экономика, предпринимательство, бухгалтерия, автомеханика, интернет-маркетология и другие.

Напомним, фонд «Защитники Отечества» был создан по поручению президента России Владимира Путина. Основной его целью является оказание медицинской, юридической, социальной помощи ветеранам СВО и членам семей бойцов.