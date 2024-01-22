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В Петербурге выбрали имя для собаки, найденной в мусоре

В Петербурге выжившую среди мусора собаку назвали Счастливчиком

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В Петербурге работники мусороперерабатывающего завода выбрали имя для собаки, которую нашли в отходах. Об этом сообщает компания «Первый Спецтранс».

Йоркширского терьера назвали Счастливчиком. Собаку одели в теплый свитер и накормили. Специалисты планируют отвезти животное в ветеринарную клинику, чтобы проверить его состояние здоровья.

«Уже много желающих приютить Счастливчика, в их числе даже работники городских телеканалов и сотрудники нашей компании», – сообщается в публикации.

Собаку обнаружили в мусорном контейнере во время разгрузки на заводе в Обухово. Йоркширский терьер был немолодым, воспитанным и ухоженным. Каким образом животное оказалось в отходах, неизвестно.

Ранее в Пермском крае волонтеры спасли сбитого волка, которого приняли за собаку.

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