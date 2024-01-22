В Нижегородской области пьяная россиянка ударила трехмесячную дочь головой о пол

В Нижегородской области истязание трехмесячного ребенка закончилось для матери уголовным делом. Об этом сообщает пресс-служба Городецкого городского суда.

Инцидент произошел в ночь на 7 января. По версии следствия, пьяная родительница взяла младенца за ноги и с силой ударила о пол комнаты. После этого женщина нанесла еще несколько ударов дочери по голове. Россиянку прервал зашедший в комнату мужчина.

Ребенка госпитализировали. На данный момент девочка находится в медицинском учреждении.

Полиция оперативно задержала родительницу, в отношении женщины возбудили уголовное дело. Подозреваемую арестовали на два месяца.

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