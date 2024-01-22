Жительницы Волгограда пожаловались на школу танцев на шестах возле детской секции

В Волгограде женщины пожаловались на школу танцев на шестах, расположенную напротив детской секции. Об этом сообщает V1.RU.

По информации издания, жительницы города возмутились из-за незакрытых штор в школе «Мулен Руж», где девушки занимаются Pole Dance. По мнению россиянок, это зрелище морально-нравственно разлагает их детей, посещающих секцию в доме напротив, и мужей, которые их туда возят.

«Они (мужчины. — «Газета.Ru») выстраиваются в очередь на машинах, специально разворачиваются спиной к стадиону и по полтора часа смотрят на эти неприличные движения в окнах студии. Нет, я не призываю закрыть эту студию вовсе. Но пусть хотя бы шторы прикрывают», — заявила одна из возмущенных женщин, передает издание.

По словам владелицы «Мулен Руж», никаких столпотворений под окнами студии нет. Она отметила, что, учитывая возражения жительниц, было принято решение отныне закрывать шторы школы.

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