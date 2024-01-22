Стоматолог перечислил главные ошибки при чистке зубов

Одной из самых распространенных ошибок при чистке зубов является неправильный выбор щетки. Об этом «Москве 24» рассказал врач-стоматолог Алексей Антипенко.

По его словам, лучше всего отдавать предпочтение щеткам средней жесткости. Чистить зубы эксперт рекомендует без спешки, чтобы убрать остатки пищи, мягкий налет и скопившиеся бактерии. На это нужно выделять не менее трех минут. Кроме того, ошибкой будет не уделять внимание задним зубам.

«На задних зубах в силу их анатомической сложности и особенностей есть очень много бороздок (фиссур) и ямочек. Именно в них чаще всего скапливаются остатки пищи. Рано или поздно в таких естественных углублениях, которые не очищаются, появляются кариозные поражения. Со временем там развивается кариозная полость», — отметил Антипенко.

Эксперт также советует использовать зубные нити для чистки зубов, а также внимательно выбирать ополаскиватель для рта. Если в его составе есть хлоргексидин, пользоваться им можно не более десяти дней.

«У нас микрофлора в полости рта находится в состоянии равновесия. Когда мы одни микробы подавили антисептиком, начинают активизироваться другие. В этом случае человек рискует получить такие неожиданные заболевания, как, например, кандидоз полости рта», — предупредил стоматолог.

Главный врач клиники «Немецкий Имплантологический Центр», к.м.н., хирург-имплантолог, ортопед, пародонтолог Магомед Дахкильгов до этого рассказал «Газете.Ru», что один из ключевых факторов, влияющих на состояние зубов, — это рацион пациента.

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