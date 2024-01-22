В Новосибирске иностранец сбросил дочь с балкона пятого этажа

В Новосибирске отец выбросил из окна свою дочь и получил срок. Об этом сообщает управление СК по региону.

Инцидент произошел в Кировском районе города. По данным следствия, гражданин Таджикистана несколько раз ударил девушку. Чтобы спастись от родителя, она побежала на балкон. Мужчина быстро догнал пострадавшую, начал угрожать и впоследствии намеренно выбросил девушку с пятого этажа.

На место оперативно прибыли медики и полицейские, поэтому девушку удалось спасти. О том, какие травмы получила пострадавшая, не сообщается.

Суд признал мужчину виновным и приговорил его к семи годам лишения свободы. Их он проведет в колонии строгого режима.

Ранее в Москве ребенок получил черепно-мозговую травму из-за падения наледи с крыши многоэтажки.