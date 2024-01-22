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Пилоты Azur Air оказались под угрозой увольнения из-за тренажера

Mash: около 200 пилотов авиакомпании Azur Air могут лишить лицензий

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Global Look Press

Около 200 пилотов российской авиакомпании Azur Air могут лишить лицензий и отстранить от полетов — из-за тренажера самолета Boeing 757/767, установленного с нарушением законодательства. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Первый в России полнопилотажный тренажер Boeing 757/767 авиакомпания представила в ноябре 2022 года — в центре подготовки пилотов во Внуково. Симулятор был доставлен до 24 февраля 2022 года, однако после этой даты компания Boeing отказалась присылать экспертов для его установки и запуска.

Отмечается, что авиакомпания с подачи главы Azur Air Евгения Королева установила аппарат в тренажерном центре, переделав его, таким образом нарушив запрет на его переделку, так как помещение охраняется Вооруженными силами как стратегически важный объект.

Сообщается, что в конце 2023 года транспортная прокуратура организовала проверку, согласно которой компания может быть наказана, а пилоты лишены лицензий.

До этого сообщалось, что Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) рекомендовало операторам самолетов Boeing 737-900ER визуально осматривать заглушки дверей.

Ранее Росавиация заявила, что у российских авиакомпаний нет в эксплуатации Boeing 737 MAX 9.

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