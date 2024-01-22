В ГД заявили о разжигании Украиной межнациональных конфликтов среди российской молодежи

Украина использует закрытые Telegram-каналы для разжигания межнациональных конфликтов среди российских подростков. Об этом рассказала вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, сообщает ТАСС.

«В этом направлении работают несколько закрытых Telegram-каналов, которые распространяют лживые, деструктивные сведения», — сказала Кузнецова.

Она также рассказала о формировании ячеек протестного движения в подростковой среде. По словам Кузнецовой, в социальных сетях и чатах силами Службы безопасности Украины (СБУ) для этого создаются группы, где якобы продвигается романтизация насилия, беспорядков и преступности.

18 декабря в Госдуме заявили, что Киев создал систему вербовки детей в преступных целях. Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила, что дети могут выступать наводчиками или курировать группы вербовки. Школьникам обещают платить после выполнения заданий или якобы выпустить из плена близкого человека.

Днем ранее Анна Кузнецова рассказала, что промежуточный доклад комиссии по расследованию преступлений Киева против детей будет готов к февралю.

Ранее в Госдуме предложили принять конвенцию против террора в отношении детей.