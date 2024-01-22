Сотни жителей Курской области захотели переехать из приграничной зоны

В Курской области работают над переселением внутри региона жителей приграничных территорий, которые регулярно подвергаются обстрелам со стороны военных Украины. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в эфире Первого канала.

«Мы предлагаем такую возможность всем. <...> Но единицы соглашались на переезд. В конце прошлого года выделили из федерального бюджета средства на переезд подальше от границы», — сказал он.

Губернатор отметил, что несколько сотен семей согласились на переезд. При этом обращения граждан рассматривались в индивидуальном порядке.

На период усиленных мер по защите и охране на территории Курской области действует желтый уровень террористической опасности, с 19 октября 2022 года — средний уровень реагирования.

Незадолго до этого Старовойт сообщил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Вишнево Беловского района Курской области. Взрывом выбило окна в спортивном зале и столовой местной школы.

В ночь на 15 января средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над Курской областью три ракеты тактического ракетного комплекса (ТРК) «Точка-У».

14 января Старовойт заявил об обстреле поселка Теткино в Глушковском районе региона со стороны украинских военных. По информации руководителя местной администрации, во время атаки один мужчина получил осколочное ранение средней степени тяжести.

Ранее солдаты ВСУ прорвалась в Курскую область и атаковали российских пограничников.