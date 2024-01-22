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Тойтерьера Арчи, выброшенного из поезда в Подмосковье, «нашли» мошенники

Хозяин пса Арчи, высаженного из электрички в Подмосковье, пойдет в полицию

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Сергей, хозяин пропавшего в Подмосковье тойтерьера по кличке Арчи, рассказал «Газете.Ru», что с ним связался неизвестный и сообщил, что пес находится у него. Однако забрать питомца, которого охранники выставили из электрички в Подмосковье, у Сергея не получилось – человек, якобы нашедший пса, перестал выходить на связь. Владелец животного предположил, что это могли быть мошенники.

«У него автоответчик работает, я выезжал, он был на связи. А второй номер вообще выключен. Похоже, мошенники. Полазили в интернете, пишут на сайтах, что именно этот номер — мошенники. Буду клеить листовки, я не знаю, что делать. Скорее всего, придется обратиться в полицию. А за что их (сотрудников РЖД. – «Газета.Ru») привлекать? За то, что я сам собаку потерял? Я пока рассчитывал, что встречусь с этим деятелем, не знаю, как его назвать, просто негодяй. Я второй день к нему езжу, и вот так он меня динамит», — сказал он.

Сергей предположил, что Арчи мог убежать. По его словам, собаку на прошлой неделе видели около больничного городка в Чехове.

«Его охранники высадили на станции. Он мог убежать и все на этом. Мне девушка вчера писала, что видела пса в шесть утра возле больничного городка в Чехове, очень похож, но она еще объявление не видела. Она ответила, это было в среду или в четверг в шесть утра. Говорит, сидел, просто грустил», — отметил он.

Как сообщил Telegram-канал Baza, тойтерьера по кличке Арчи высадили из электрички на одной из станций в Подмосковье 16 января. Сообщается, что пес ехал с хозяином, но мужчину высадили после конфликта. Животное при этом осталось в вагоне. Позже охранники увидели собаку в электричке, сфотографировали ее и высадили на одной из станций на мороз.

Ранее хозяин выброшенного из поезда кота Твикса сообщил детали истории его пропажи.

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