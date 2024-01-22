Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

МИД России подтвердил гибель граждан РФ при крушении самолета в Афганистане

МИД России подтвердил гибель двух россиян при крушении Falcon 10 в Афганистане.

Министерство иностранных дел Российской Федерации подтвердило гибель двух граждан России при крушении частного самолета Falcon 10 в Афганистане. Об этом говорится на сайте ведомства.

«К сожалению, подтверждается гибель двух граждан России (супруги Евсюковы) в авиакатастрофе медицинского борта на северо-востоке Афганистана», — сказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Она выразила родным и близким погибших супругов искренние соболезнования.

Захарова также напомнила, что 22 января с выжившими членами экипажа и медперсоналом после их доставки в Кабул встретился посол Российской Федерации в Афганистане Дмитрий Жирнов. После этого граждан России в сопровождении сотрудников посольства доставили в госпиталь для оказания им медицинской помощи.

В МИД РФ отметили, что российская сторона выражает признательность властям Афганистана за помощь в организации поисково-спасательной операции в труднодоступную горной местности. По словам Захаровой, сейчас прорабатывается вопрос возвращения соотечественников на территорию Российской Федерации.

Накануне появилось первое видео с выжившими в авиакатастрофе в Афганистане.

Ранее появился первый снимок россиян, выживших в авиакатастрофе в Афганистане.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами