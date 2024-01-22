МИД России подтвердил гибель граждан РФ при крушении самолета в Афганистане

Министерство иностранных дел Российской Федерации подтвердило гибель двух граждан России при крушении частного самолета Falcon 10 в Афганистане. Об этом говорится на сайте ведомства.

«К сожалению, подтверждается гибель двух граждан России (супруги Евсюковы) в авиакатастрофе медицинского борта на северо-востоке Афганистана», — сказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Она выразила родным и близким погибших супругов искренние соболезнования.

Захарова также напомнила, что 22 января с выжившими членами экипажа и медперсоналом после их доставки в Кабул встретился посол Российской Федерации в Афганистане Дмитрий Жирнов. После этого граждан России в сопровождении сотрудников посольства доставили в госпиталь для оказания им медицинской помощи.

В МИД РФ отметили, что российская сторона выражает признательность властям Афганистана за помощь в организации поисково-спасательной операции в труднодоступную горной местности. По словам Захаровой, сейчас прорабатывается вопрос возвращения соотечественников на территорию Российской Федерации.

Накануне появилось первое видео с выжившими в авиакатастрофе в Афганистане.

Ранее появился первый снимок россиян, выживших в авиакатастрофе в Афганистане.