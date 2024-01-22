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Запашный призвал показательно наказать проводницу, выбросившую кота Твикса из поезда

Дрессировщик Запашный: в гибели кота Твикса виновны как владелец, так и проводница

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Телеграм-канал «Поиск кота Твикса г Киров»

За гибель кота Твикса, которого выбросили из поезда на мороз, несут ответственность как его владелец, так и проводница, считает дрессировщик и директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный. В беседе с телеканалом «360» он призвал оштрафовать проводницу и уволить ее, назвав ее поступок антигуманным.

Разобраться в случившемся должен суд, однако пример с проводницей в любом случае должен стать уроком для тех, кто относится к животным плохо, заявил Запашный.

«Почему? Потому что животное в конце концов погибло — раз. Во-вторых, потому что она обманула. В-третьих, потому что она поступила антигуманно», — добавил он.

Вина за гибель животного лежит и на его владельце, так как хозяин проявил халатность, допустив, что кот убежал из переноски и бродил по поезду, добавил дрессировщик.

Напомним, 18 января стало известно, что в Кирове проводница выкинула на мороз кота одного из пассажиров поезда ЕкатеринбургСанкт-Петербург, решив, что он бездомный. Через несколько дней его нашли мертвым. В сети создали петицию с требованием уволить проводницу, на данный момент она собрала боле 350 тыс. подписей.

Проводница ранее оценила, могла ли ее коллега не знать, что в ее вагоне едет кот Твикс.

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