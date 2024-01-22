В Москве ребенок получил черепно-мозговую травму из-за падения наледи с крыши многоэтажки

В Москве полуторагодовалого ребенка госпитализировали с травмой головы после того, как ему на голову упала наледь. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел на севере столицы. Родители девочки приехали к знакомым. Когда они находились около подъезда, на семью с ребенком в переноске упал снег со льдом.

В результате младший член семьи получил закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и перелом теменной кости. О том, понадобилась ли госпитализация родителям, не сообщается.

По данным источника, управляющая компания видит причину произошедшего в владельцах одной из квартир. Именно с балкона, который они якобы нелегально построили над входом, упал снег.

Ранее в Ленобласти на голову новорожденного ребенка упала глыба льда.