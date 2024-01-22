В Казахстане ответили Канделаки на обвинения в вытеснении русского языка

Официальный представитель министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров пригласил в страну директора телеканала ТНТ Тину Канделаки после ее слов про вытеснения русского языка в республике. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что казахстанскую сторону огорчает факт того, что «соседи, друзья мало знают» о Казахстане. Смадияров назвал информацию Канделаки недостоверной.

«Пусть приедут в нашу страну и посмотрят, как мы живем. Чем выдумывать какие-то темы и вступать в конфликты в соцсетях, лучше давайте продолжим нашу общую работу», — сказал он.

Смадияров указал, что Канделаки не включена в список иностранных граждан, которым закрыли въезд в Казахстан в связи с негативными высказываниями о республике. При этом официальный представитель казахстанского МИД подчеркнул, что подобные списки являются внутренним делом каждого государства.

«Если вам кто-то не нравится, вы же не запустите его к себе домой. Вот и мы не запустим. Не требуйте, чтобы мы кого-то включили в этот список. Государство такое не пропустит», —добавил Смадияров.

На вопрос журналистов, планирует ли Казахстан включить Канделаки в этот перечень, он ответить не смог, но выразил мнение, что телеведущая вряд ли сама приедет в Казахстан.

До этого сообщалось, что Тине Канделаки запретят въезд в Казахстан.

Ранее Канделаки раскрыла секрет своих тренировок для поддержания фигуры после 40 лет.