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Юноша попал в реанимацию после квеста в Москве

РЕН ТВ: в Москве юноша попал в реанимацию после квеста

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РИА «Новости»

В Москве 19-летний юноша упал во время квеста и попал в реанимацию. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По информации издания, инцидент произошел 20 января. Во время проведения квеста молодой человек, являющийся сотрудником организации, упал с высоты трех метров. Сообщается, что он смог самостоятельно подняться, затем ему вызвали скорую помощь.

Юношу госпитализировали в тяжелом состоянии. Медики диагностировали у него черепно-мозговую травму и другие повреждения головы. Позже его перевели в реанимацию.

Прочие детали и обстоятельства произошедшего на данный момент не уточняются. Информацию об инциденте передали в Следственный комитет РФ, сообщает РЕН ТВ.

Ранее московскую школьницу ударило током во время прохождения квеста.

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