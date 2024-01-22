Юноша попал в реанимацию после квеста в Москве

В Москве 19-летний юноша упал во время квеста и попал в реанимацию. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
По информации издания, инцидент произошел 20 января. Во время проведения квеста молодой человек, являющийся сотрудником организации, упал с высоты трех метров. Сообщается, что он смог самостоятельно подняться, затем ему вызвали скорую помощь.
Юношу госпитализировали в тяжелом состоянии. Медики диагностировали у него черепно-мозговую травму и другие повреждения головы. Позже его перевели в реанимацию.
Прочие детали и обстоятельства произошедшего на данный момент не уточняются. Информацию об инциденте передали в Следственный комитет РФ, сообщает РЕН ТВ.
Ранее московскую школьницу ударило током во время прохождения квеста.