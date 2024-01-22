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Подозрительную посылку нашли в здании парламента Нидерландов

Подозрительную посылку нашли в здании парламента Нидерландов в Гааге

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Oliver Berg/Global Look Press

Подозрительную посылку нашли в здании парламента Нидерландов в Гааге. Об этом сообщила полиция города в социальной сети X (бывший Twitter).

По данным ведомства, после обнаружения посылки к зданию прибыли саперы.

Других подробностей не сообщается.

В декабре замаскированную под сладости посылку с наркотиками нашли в московском аэропорту Шереметьево.

А в январе сотрудники пермского аэропорта Большое Савино обнаружили в багаже одного из пассажиров гранату.

Ранее российскому дипломату в Вене неизвестный направил провокационную посылку.

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