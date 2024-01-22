В Севастополе объявили о двух выходных днях

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в Севастополе вторник и среда, 23 и 24 января, объявлены выходными из-за перебоев с водоснабжением, вызванных обильными осадками и паводком. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, с 13:00 понедельника в городе объявлен сокращенный рабочий день. В детских садах будут работать дежурные группы, а экстренные службы — в штатном режиме.

Губернатор отметил, что за отведенные ближайшие два дня специалисты проведут необходимые работы, которые позволят уже к вечеру среды полноценно запустить систему водоснабжения города.

До этого Развожаев объявил понедельник, 22 января, выходным днем для школьников, студентов колледжей и учащихся в учреждениях допобразования.

Водоснабжение в большинстве районов Севастополя было отключено из-за подтопления гидроузлов 19 января. После этого губернатор города провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЧС).

По словам Развожаева, наполнить гидроузлы города не получается из-за слишком грязной воды и мусора в ней. Требуется больше времени на фильтрацию, пояснил он.

Ранее губернатор Севастополя сообщил об атаке ВСУ на город.