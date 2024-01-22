Россиянам рассказали об опасных для психики и поведения детей игрушках

Некоторые игры могут плохо влиять на психику детей и негативно отражаться на их поведении, считает первый зампред комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло. К таким вредным играм он отнес, в том числе, настольную игру «Монополия» и пазлы.

«Даже когда дети играют в «Монополию», это вроде полезный момент – думать... Но, с другой стороны, игра завязана на том, что кто-то разорился, кто-то обогатился… Тут должна быть какая-то дозировка», — заявил Пожигайло в беседе с НСН.

Говоря о вреде пазлов, он пояснил, что все зависит от конкретного случая, так как есть разница между страшными картинками и картинками из российских мультфильмов.

Отдельные игры могут быть «настроены на разные формы убийства», поэтому определять готовность детей играть в них должны профессиональные психологи, считает эксперт. В качестве примера он привел игры в «войнушки».

«В игрушки можно наложить технологии программирования ребенка, когда кукла будет не мальчик и не девочка, а некое среднеполое существо. Или два мальчика и две девочки… Все эти технологии, связанные с пропагандой современных гендерных вещей, на Западе во многом закладываются именно в игрушках», — уверен Пожигайло.

До этого сообщалось о новом ГОСТЕ, которое разработало Роскачество для психолого-педагогической экспертизы игрушек.

Психолог ранее рассказал, в какие игрушки детям не стоит играть.