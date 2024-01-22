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Окно в калужской больнице пришлось «утеплить» поролоновым матрасом

Минздрав: окно в калужской больнице закрыли матрасом из-за продувания

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Телеграм-канал «Подъём»

В больнице Калуги, в палате детского инфекционного отделения, окно перекрыли матрасом из-за того, что его продувал ветер. Об этом рассказали в Telegram-канале издания «Подъем!».

Одна из местных жительниц пожаловалась, что из окна все равно продолжало сильно дуть, несмотря на предпринятые меры. В региональном Минздраве раскрыли проблему — окно в отделении продувает из-за его неправильной установки.

«Это старый корпус, действительно, из окон дует из-за технологического нарушения установки, поэтому они закрыты матрасами. Температура в палате не опускается ниже нормы (20 градусов). В палату поставили обогреватели и выдали дополнительные одеяла», — говорится в сообщении.

В Минздраве также добавили, что руководству больницы дали распоряжение прекратить госпитализацию в данную палату, а также рассмотреть возможность переноса всего отделения в новый построенный корпус.

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