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Курганские школьники учатся в кабинете с окнами, заколоченными фанерой

Ura.Ru: в Кургане школьники занимаются в классе с заколоченными фанерой окнами

В школе Шадринска Курганской области ученики вынуждены сидеть на уроках в классе, окна которого заколочены фанерой. Об этом сообщает Ura.ru.

Родители учеников шадринской школы № 20 сняли на видео условия, в которых приходится учиться их детям. В школе сыро, есть проблемы с отоплением, а в одном из классов окно заколотили фанерой.

В комментариях под видео, которое родители опубликовали в социальных сетях, сотрудники местной администрации подтвердили, что здание школы действительно старое, его обещают отремонтировать в этом году.

Специалисты администрации выедут на место, чтобы найти компромиссное решение до начала ремонтных работ.

Ранее в российском поселке девятиклассница провалилась в дыру глубиной два метра в школе.

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