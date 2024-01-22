Аниматор на празднике облила ребенка жидким азотом, девочка получила ожоги

В Москве аниматор облила десятилетнюю именинницу жидким азотом во время праздника, девочка получила ожоги. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал »Shot Проверка».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в семейном парке «Zамания» в торговом центре «Калейдоскоп» на Сходненской улице. Мать десятилетней именинницы заказала получасовую развлекательную программу с угощениями и подарками за 42 тысячи рублей. Отмечается, что об использовании жидкого азота в ходе мероприятия не сообщалось.

По словам женщины, ближе к концу программы аниматор решила быстро охладить напитки жидким азотом, а затем сделала девочке сюрприз, полив ее остатками вещества, передает «Shot Проверка».

Жидкий азот попал на руки и ноги школьницы, которая сразу же начала кричать от боли. В результате медики диагностировали у ребенка ожоги второй степени.

Сообщается, что после инцидента матери ребенка предложили скидку размером в 7 тысяч рублей. В произошедшем разбирается полиция.

Ранее россиянка обожглась жидким азотом во время кулинарного шоу.