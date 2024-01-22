В Подмосковье из электрички высадили собаку, ее ищут шесть дней

В Подмосковье шесть дней ищут той-терьера, которого высадили из электрички. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел 16 января. Мужчина ехал со своей собакой на электричке, но россиянина высадили из нее после конфликта. При этом питомец пассажира остался в вагоне.

Позже нашедшие беспризорного той-терьера охранники сфотографировали и высадили его на одной из станций. Хозяин искал питомца на протяжении шести дней, но безуспешно.

22 января неизвестный сообщил хозяину, что собака находится у него — мужчина отправился за питомцем. Прочие детали и обстоятельства произошедшего на данный момент не уточняются.

Ранее хозяин выброшенного из поезда кота Твикса сообщил детали истории его пропажи.