Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Мурманске пройдет бесплатная витаминизация населения

Губернатор Чибис: в Мурманской области жителей бесплатно снабдят витамином D

close
100%
Павел Львов/РИА «Новости»

В Мурманской области в 2024 году будет реализована программа бесплатной витаминизации населения. Об этом со ссылкой на заявление губернатора региона Андрея Чибиса сообщает ТАСС.

«В рамках стратегии «На Севере — жить» мы запускаем программу по диагностике уровня витамина D в организме, на эти цели мы выделяем из регионального бюджета 100 млн рублей в этом году», — сказал Чибис.

Участие в программе могут принять все жители старше 18 лет. В случае недостатка в организме витамина D людям будут бесплатно выдавать биологически активную добавку местного производства, изготовленную на основе рыбьего жира. Количества хватит на месячный курс приема.

Программа стартует в Мурманске с 26 января, пункты витаминизации будут открыты на базе крупных торговых центров. С 9 февраля они появятся в Мончегорске, Оленегорске, Апатитах, Кировске, Ковдоре, Коле, Североморске, Заполярном, Кандалакше, Ловозере. С марта бригады медиков будут совершать выезды в небольшие и удаленные населенные пункты Мурманской области.

21 декабря глава Мурманской области Андрей Чибис записал видеообращение из проруби.

Ранее в Мурманске оценили затраты на развитие и обновление военных городков.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами