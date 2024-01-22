В Мурманске пройдет бесплатная витаминизация населения

В Мурманской области в 2024 году будет реализована программа бесплатной витаминизации населения. Об этом со ссылкой на заявление губернатора региона Андрея Чибиса сообщает ТАСС.

«В рамках стратегии «На Севере — жить» мы запускаем программу по диагностике уровня витамина D в организме, на эти цели мы выделяем из регионального бюджета 100 млн рублей в этом году», — сказал Чибис.

Участие в программе могут принять все жители старше 18 лет. В случае недостатка в организме витамина D людям будут бесплатно выдавать биологически активную добавку местного производства, изготовленную на основе рыбьего жира. Количества хватит на месячный курс приема.

Программа стартует в Мурманске с 26 января, пункты витаминизации будут открыты на базе крупных торговых центров. С 9 февраля они появятся в Мончегорске, Оленегорске, Апатитах, Кировске, Ковдоре, Коле, Североморске, Заполярном, Кандалакше, Ловозере. С марта бригады медиков будут совершать выезды в небольшие и удаленные населенные пункты Мурманской области.

21 декабря глава Мурманской области Андрей Чибис записал видеообращение из проруби.

Ранее в Мурманске оценили затраты на развитие и обновление военных городков.