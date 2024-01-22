В России хотят защитить детей от нецелевого использования маткапитала

В России необходимо защитить детей от нецелевого использования материнского капитала. Об этом в интервью «Парламентской газете» рассказала председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Перминова.

Она отметила, что изначально законопроект с такой инициативой подготовили в Курганской области, однако, в правительстве его не поддержали. Теперь помощь в разработке документа окажут в Совфеде.

«Проблему надо решать. Только в одной Курганской области за два года надзорные органы зафиксировали пятьсот случаев, когда на материнский капитал приобрели жилье, совершенно непригодное для жизни, и дети оказались в ужасных условиях. Законопроект требует тщательной проработки с федеральными и региональными органами исполнительной власти. Мы вынесем эту тему на Совет законодателей в апреле, и надеюсь, что выйдем на новый документ», — отметила Перминова.

До этого сообщалось, что с 1 февраля 2024 года размер материнского капитала в России при рождении первого ребенка будет проиндексирован до 630,4 тыс. рублей. При рождении второго ребенка семьям, уже получившим выплату на первого, положена доплата в 202,6 тыс. рублей. Таким образом, общий размер маткапитала на второго ребенка составит 833 тыс. рублей.

Ранее в правительстве РФ прокомментировали идею покупки автомобиля на маткапитал.