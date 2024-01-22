Володин пообщался с саратовскими депутатами

Спикер Госдумы Вячеслав Володин указал на важность общения депутатов с людьми напрямую. Об этом сообщает «Взгляд-инфо».

Как передает информационный портал, в лицее №3 города Саратова состоялась встреча Володина и губернатора Саратовской области Романа Бусаргина с местными депутатами. Уточняется, что политик призвал чиновников чаще работать с населением, не злоупотреблять совещаниями и больше встречаться с гражданами.

В ходе встречи Володин также уделил внимание ситуации с реализацией крупных строительных проектов. По его словам, сейчас бюджет формируется в условиях специальной военной операции и санкций, однако при этом с выделением средств на объекты социальной сферы трудностей зачастую нет, но главной проблемой оказываются сроки.

«Посмотрите, кто у вас работает в этой сфере — там же полно жуликов. Одних разорят, другие сами убегут — останутся одни жулики», — сказал Володин, отметив, что при желании изменить мир стоит начинать с себя.

В мае 2022 года Володин заявлял, что окажет Бусаргину помощь при решении множества проблем в Саратовской области.

Ранее в саратовском правительстве опровергли запрет на шубы для чиновников.