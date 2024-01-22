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Хаски спас район от утечки газа

Inside Edition: в США хаски почувствовал утечку газа и спас район

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В США хаски спас район от утечки газа, пишет Inside Edition. Собака, учуяв запах, начала рыть яму в месте, где произошла авария.

Как рассказала Шанелл Белл, хозяйка хаски по кличке Кобе, она заметила, что питомец вырыл большую яму во дворе дома и отказывался уходить от нее.

«Это было очень странно, потому что раньше он не рыл землю», — объяснила женщина.

Шанелл закопала яму, но спустя семь дней Коби вырыл ее снова на том же самом месте.

«Я пыталась оттащить его, но он не двигался с места», — вспоминает американка.

Интуиция подсказала Шанелл, что в поведении собаки что-то не так. Белл взяла детектор утечки газа и проверила яму — прибор показал максимальный уровень.

Женщина сразу же вызвала специалистов, которые оперативно устранили утечку.

«Мне сказали, что я и район находились под угрозой. Без сомнения, Кобе — настоящий герой!», — заключила Белл.

Ранее собака помогла спасти хозяйку, сорвавшуюся с обрыва.

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