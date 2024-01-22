Российский суд заочно арестовал националиста Романа Железнова

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал уехавшего на Украину националиста Романа Железнова, известного по прозвищу Зухель. Об этом сообщается в Telegram-канале «Cудов общей юрисдикции города Москвы».

Мужчине назначен арест на два месяца. Срок будет исчисляться с момента его экстрадиции в Россию, либо с момента его задержания на российской территории

Железнова обвиняют в призывах к терроризму и экстремизму, участии в деятельности террористической организации и возбуждении ненависти и вражды.

Роман Железнов входил в группировку «Реструкт» Максима Марцинкевича. В 2014 голу он переехал в Киев и вступил в ряды украинского батальона «Азов» (организация запрещена в России). После этого Следственный комитет возбудил в отношении него первое в истории новейшей России дело по ст. 359 УК «Наемничество».

В ноябре 2023 года стало известно, что Следственный комитет РФ считает Железнова администратором канала группировки NS/WP, участники которого обвиняются в подготовке покушений на журналистов Владимира Соловьева и Маргариту Симоньян.

Ранее жителя Кузбасса задержали за попытку вступить в ряды ВСУ.