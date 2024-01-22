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Москвичей предупредили о резких перепадах температуры до конца зимы

Синоптик Вильфанд: Москва будет терпеть перепады температуры до конца зимы

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Александр Авилов/Агентство «Москва»

Жителям Москвы и Подмосковья придется терпеть резкие перепады температуры до конца зимы. Об этом в беседе с «Ридусом» предупредил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Оттепель, по его словам, наступит в столичном регионе уже на этой неделе. Это связано с приближением западного циклонического вихря, объяснил метеоролог.

«Ночью температура будет еще умеренная — от семи до девяти градусов ниже ноля, а завтра днем она повысится до минус одного — минус трех градусов. Будет облачно, снег, усиление ветра. Вполне вероятно, будет метель. В среду ночные температуры — от минус двух до минус четырех, а дневные — от ноля до двух градусов тепла», — рассказал Вильфанд.

Он добавил, что в конце недели установится мягкая и комфортная для прогулок погода. При этом, по его словам, возможны небольшие осадки в виде мокрого снега.

До этого Вильфанд сообщил, что на территории некоторых регионов России возможны температурные аномалии.

По его словам, в Краснодарском крае, Ставропольском крае, в Крыму и в Ростовской области ожидаются сильные колебания температуры, которые приведут к обильным осадкам.

Ранее метеоролог предупредил, что частота стихийных бедствий в России будет увеличиваться.

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