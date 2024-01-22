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Названо местонахождение выживших в авиакатастрофе в Афганистане россиян

Выживших в авиакатастрофе россиян доставили в военный госпиталь в Кабуле

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Выжившие при крушении самолета в Афганистане россияне находятся в настоящий момент на лечении в военно-медицинском госпитале в Кабуле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Они в Кабуле, сейчас проходят обследование в военно-медицинском госпитале», — рассказал он.

По его словам, в настоящий момент решается вопрос об отправке выживших в РФ.

«Ориентировочно будем ждать прибытия бортов МЧС», — отметил он.

Российский бизнес-джет Falcon 10 разбился в горах Бадахшана в Афганистане вечером 20 января. Он совершал эвакуационный рейс из Таиланда в Москву с дозаправками в Индии и Узбекистане, на борту находились шестеро человек, среди которых эвакуируемая женщина на ИВЛ и сопровождавший ее супруг.
Позднее афганская радиостанция Hurriyat опубликовала фотографии четверых выживших в результате крушения российского бизнес-джета Falcon 10 на севере-востоке страны, а также кадры с обломками самолета. Среди них — пилоты и медработники. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее появилось первое видео с выжившими в авиакатастрофе в Афганистане.

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