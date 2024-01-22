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В ООН выразили сожаление по поводу удара ВСУ по Донецку

Троссел: в ООН сожалеют по поводу удара по Донецку и пытаются получить данные

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Alexander Ermochenko/Reuters

Управление верховного комиссара Организации Объединенных Наций (ООН) по правам человека (УВКПЧ) сожалеет по поводу удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Донецку и пытается получить дополнительную информацию. Об этом РИА Новости сообщила официальный представитель управления Элизабет Троссел.

«Нам известно о нападении. Мы сожалеем о нападении и пытаемся получить больше информации о нем, несмотря на отсутствие доступа в Донецк», — указала Троссел.

До этого Верховный комиссар Организации Объединенных Наций (ООН) по правам человека Фолькер Тюрк и возглавляемое им управление (УВКПЧ) должны публично осудить обстрел мирных жителей Донецка со стороны Вооруженных сил Украины.

21 января украинские войска нанесли удар по микрорайону Текстильщик в городе Донецке, где расположены рынок и торговые ряды.

В результате атаки ранения различной степени тяжести получили 52 человека. Из них спасти удалось только 25 жителей, сообщил глава городской администрации Алексей Кулемзин.

Позже действия украинских войск решительно осудил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. В его офисе отметили, что глава международной организации считает неприемлемыми любые удары по гражданской инфраструктуре и мирным жителям.

Ранее в офисе Зеленского заявили, что Украина не примет «заморозку» конфликта с РФ.

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