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Российским школьникам рассказали о «Дороге жизни» и быте ленинградцев в военное время

Уроки «Разговоры о важном» в школах посвятили Дню снятия блокады Ленинграда

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РИА «Новости»

Традиционные уроки «Разговоры о важном» в российских школах 22 января посвятили теме 80-летия со дня полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады. Об этом сообщается на сайте проекта.

Школьникам показали фотоснимки заснеженного Ленинграда 1941-1942 годов, рассказали о мужестве и доблести ударных батальонов, прорвавших 18 января 1943 года вражеское кольцо.

Воспоминания почетного гражданина Санкт-Петербурга, жительницы блокадного Ленинграда, учительницы Надежды Строгоновой легли в основу подготовленного для детей видеосюжета.

«Важно понимать какой ценой досталась это их жизнь. Когда рассказываешь о том, как жили в блокаде, у каждого ребенка, даже у самого черствого, дрогнет сердце. Детям самое главное пожелание — это дружба. Что один не сделает, сделаете вместе», — рассказала героиня ролика.

Классные руководители и советники директоров российских школ по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными организациями в ходе диалога со школьниками и студентами пришли к выводу, что оборона города на Неве стала символом беспримерного мужества и силы духа советского народа.

Напомним, занятия «Разговоры о важном» еженедельно проводятся в российских школах и профессиональных образовательных организациях в рамках внеурочной деятельности с сентября 2022 года.

Проект направлен на сохранение исторической памяти и преемственности поколений, развитие ценностного отношения обучающихся к России, ее истории, природе и культуре.

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