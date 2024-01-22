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В России в 2023 году зарегистрировали 15 инцидентов в школах под влиянием «Колумбайна»*

МВД: в 2023 году в РФ было 15 происшествий под влиянием запрещенного движения

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

В 2023 году под влиянием движения «Колумбайн» (организация запрещена в России) в России было зарегистрировано 15 происшествий в учебных заведениях 12 регионов страны. Об этом со ссылкой на замначальника главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Станислава Колесника сообщает ТАСС.

По словам Колесника, попытки популяризации запрещенного движения среди подростков продолжаются. В качестве примера он привел двоих учащихся из Кемеровской области, которых украинские хакеры, шантажируя распространением компрометирующей информации со взломанной страницы «ВКонтакте», принуждали распылить в школе отравляющие вещества.

12 декабря в ФСБ рассказали о масштабной кампании по расшатыванию обстановки в РФ.

В феврале 2022 года Верховный суд в закрытом заседании признал движение «Колумбайн» террористическим и запретил его на территории России. Генпрокуратура полагает, что эта организация «основана на идеологии насилия и преследует цели массовой гибели людей», а ее члены придерживаются девиантных ценностей.

Ранее в подмосковной Балашихе задержали 14-летнюю девочку, которая планировала напасть на школу под влиянием движения «Колумбайн».

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