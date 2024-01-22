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Власти захотели помочь пассажирам разбившегося в Афганистане самолета

Власти Волгодонска заявили о готовности помочь семье, пострадавшей в Афганистане

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Администрация Волгодонска Ростовской области готова помочь детям Анатолия и Анны Евсюковых — пассажиров, разбившегося в Афганистане самолета. Об этом сообщил РИА Новости представитель городской администрации.

По его словам, сейчас власти пытаются выяснить судьбу Евсюковых.

Собеседник агентства также сообщил, что до настоящего момента им не удалось связаться с детьми супругов, их сын не выходит на связь, а младшая дочь находится за границей, до нее тоже не получается дозвониться.

21 января самолет Falcon 10 выполнял частный медицинский рейс из таиландской Паттайи в Москву. На борту находились шестеро человек, — четыре члена экипажа и два пассажира, в том числе россиянка Анна Евсюкова, которую в тяжелом состоянии перевозили из таиландской больницы в Россию. Пациентку сопровождал муж, предприниматель из России, оплативший эвакуационный рейс. Следственный комитет России завел уголовное дело по факту крушения воздушного судна.

В России супруги Евсюковы проживали в городе Волгодонск.

22 января стало известно, что четырех членов экипажа разбившегося самолета доставили в Кабул, им оказали первую помощь.

Ранее появился первый снимок россиян, выживших в авиакатастрофе в Афганистане.

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