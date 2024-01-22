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В Центре Гамалеи оценили, могут ли сибирские зомби-вирусы привести к пандемии

Профессор Альтштейн: сибирские зомби-вирусы не приведут к пандемии

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Depositphotos

Новость о том, что в вечной мерзлоте Сибири нашли опасные зомби-вирусы, не должна вызвать беспокойства, поскольку угрозы распространения микроорганизмов нет. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

По его мнению, опасения новой пандемии являются «нереалистичными».

«В глубинах земли, конечно, вирусы есть, но это вирусы бактерий. Каких-то известных опасных вирусов человека — нет. Цивилизованное человечество существует несколько тысяч лет, поэтому основные болезни и источники пандемии мы знаем. Опасения новой пандемии нереалистичны. Исследовать этот вопрос нужно, но то, что есть реальная угроза для человека — это преувеличение», — подчеркнул Альтштейн.

Накануне The Guardian писала, что мир может столкнуться с угрозой новой пандемии из-за вирусов, которые были найдены в вечной мерзлоте Сибири. По данным экспертов, следующая пандемия может быть вызвана не новыми вирусами, а микроорганизмами из далекого прошлого. Ученые опасаются, что из-за глобального потепления из льдов могут высвободиться древние сибирские вирусы и вызвать вспышку неизвестных заболеваний. Специалисты изучили штаммы этих «микробов Мафусаила», которые также называют вирусами-зомби.

Ранее был назван вирус, который может привести к раку крови.

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