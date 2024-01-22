В Кремле назвали террористической атакой инцидент на терминале «Новатэка»

Взрывы на терминале «Новатэк — Усть-Луга» в Ленинградской области — это очередное проявление киевским режимом своего «звериного лица», но российские власти предпримут меры для защиты населения. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Минобороны и другие ведомства принимают необходимые меры для защиты населения от террористических атак подобного рода. Киевский режим продолжает демонстрировать свое звериное лицо в том плане, что они наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по людям», — сказал официальный представитель Кремля.

Песков также напомнил об ударе ВСУ по Донецку, который произошел накануне, и отметил, что Россия продолжит проведение военной спецоперации, чтобы оградить людей от подобного.

Взрывы на терминале компании «Новатэк» в Ленобласти произошли утром 21 января. Как писала «Фонтанка», возгорание могло произойти в результате взрывов, устроенных двумя беспилотниками. Их якобы заметили около 01:00 мск на подлете к Петербургу. После этого они сменили курс и направились к Кингисеппскому району, где около 03:20 мск совершили атаку.

Позднее Baza опубликовала видео, на кадрах которого можно увидеть подлет дрона самолетного типа.

Ранее сообщалось, что терминал «Новатэк — Усть-Луга» приостановил работу после пожара.